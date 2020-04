1 Der mutmaßliche Schwertmörder verdeckt sein Gesicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen hat der sogenannte Schwertmord-Prozess in Stuttgart begonnen. Die Verteidigung des 31-jährigen Angeklagten lehnt einen renommierten psychiatrischen Gutachter wegen Befangenheit ab.

Stuttgart - Der Angeklagte trägt einen weinroten Pulli und hat sein Gesicht mit einem blauen Tuch vor den Kameras verborgen. Der 31-Jährige hat eine Atemschutzmaske vor Mund und Nase, die er auch später, als die Fotografen den Saal verlassen haben, nicht abnimmt. Sein Kopf ist kahlrasiert – ganz so, wie man Issa L. von den Fotos und Handyvideos kennt, die den Mord vom 31. Juli vergangenen Jahres zeigen. Den Mord mit einem Samuraischwert auf offener Straße am hellen Abend, den Issa L. in Stuttgart-Fasanenhof an seinem ehemaligen Mitbewohner begangen haben soll.