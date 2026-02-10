1 Rechtsanwalt Markus Schwab (v.l.), Gaetano R. und Maria I., die Eltern der beim Unfall ums Leben gekommenen Frau. Gegenüber der Angeklagte und sein Anwalt. Foto: Sebastian Xanke

Eine Mutter und ihre Söhne sterben bei einem Unfall in Esslingen-Weil. Nun beginnt der Prozess. Vor der Verhandlung äußerte sich der Anwalt im Namen der Eltern der gestorbenen Frau.











„Es ist eine große Herausforderung, die Familie hat lange auf den Prozessbeginn gewartet“, sagt Markus Schwab. Bei dem Prozess, von dem der Anwalt spricht, handelt es sich um den schrecklichen Unfall im Oktober 2024 in Esslingen-Weil. Eine 39-jährige Mutter und ihre beiden Söhne im Alter von sechs und drei Jahren wurden damals von einem Auto erfasst und starben. Der mittlerweile 55-jährige Fahrer steht seit Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

Markus Schwab ist Anwalt der Eltern der gestorbenen Frau. Vor Prozessbeginn äußerte er sich gegenüber unserer Redaktion: „Die Aufklärung ist das eine. Das Bedauern und eine Entschuldigung für ein Fehlverhalten, das jetzt strafrechtlich aufgearbeitet werden muss, das ist das Mindeste, was wir erwarten.“ Während er redet, stehen neben ihm die Eltern, Gaetano R. und Maria I. Sie bekräftigen kopfschüttelnd: „das Mindeste.“ In den Händen hält Maria I. einen Bilderrahmen, auf dem ihre beiden Enkel und ihre Tochter zu sehen sind. Darunter steht: „Gerechtigkeit für meine Kinder.“ Hier sehen Sie den Prozessauftakt im Esslinger Amtsgericht im Video:

Unfall in Esslingen-Weil: Angeklagter äußert sich nicht persönlich

„Die Familie befindet sich seit einem Jahr in einer psychologischen Betreuung“, sagt Schwab und weiter: „weil der Verlust eines ganz engen Familienangehörigen – in diesem Fall der Tochter und der Enkelkinder – schwer wiegt.“ Vom Prozess erwarte die Familie, dass dieser „Licht ins Dunkel“ bringe. Warum bremste der Fahrer nicht?

Der Angeklagte äußerte sich zu Beginn des Prozesses nicht persönlich, kämpfte aber sichtlich mit den Tränen. Über seinen Anwalt ließ er eine von ihm geschriebene Entschuldigung an die Familie verlesen.