Prozessauftakt zum Klinikum-Skandal: Ex-Führungsduo des Stuttgarter Klinikums weist Vorwürfe zurück

1 Das ehemalige Führungsduo des Klinikums: Ralf-Michael Schmitz (li.) und Jürgen Graf vor dem Prozessauftakt Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die ehemalige Krankenhausspitze Schmitz und Graf sowie Ex-Bürgermeister Wölfle sitzen auf der Anklagebank. Die Vorwürfe: Untreue, versuchter Betrug und Bestechung.











Am Mittwoch hat der mit Spannung erwartete Prozess gegen ehemalige Führungskräfte des Klinikums Stuttgart begonnen. Dabei handelt es sich um den ehemaligen alleine verantwortlichen Betriebsleiter Ralf-Michael Schmitz und den ehemaligen Ärztlichen Direktor Jürgen Graf, heute Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Frankfurt. Es geht um verschiedene Taten der Untreue, des versuchten Betrugs, des Betrugs und der Bestechung ausländischer Amtsträger in den Jahren 2013 bis 2016 im Zusammenhang mit offenbar defizitären Geschäften der International Unit, einer Abteilung für ausländische Privatpatienten. Mit auf Anklagebank sitzt noch der im Zeitpunkt des Geschehens zuständige Krankenhausbürgermeister Werner Wölfe.