Prozess zur tödlichen Attacke auf Polizisten in Mannheim: „Ich will mir das nicht ansehen. Es wird wohl sehr emotional werden“

1 Der Polizist Rouven Laur wurde bei einem Einsatz in Mannheim von einem mutmaßlichen Islamisten getötet. Mitte Februar beginnt der Prozess gegen den 26-jährigen Afghanen. Foto: STZN/Dürr

Am 13. Februar beginnt am Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Rouven Laur. Aus der Heimatstadt des getöteten Polizisten kommt Kritik an der Politik. Für Polizeikollegen wird es „eine zusätzliche Belastung“.











Das Bild eines Konzertbesuchs von vor zwei Jahren erinnert Julian Kühne und seine Frau zuhause immer wieder an den schmerzhaften Verlust ihres Freundes: Rouven Laur ist darauf zu sehen, der Polizist, der im vergangenen Jahr einen Einsatz in Mannheim mit seinem Leben bezahlte. „Man schaut sich das Bild an und merkt, wie surreal es ist, dass derjenige nicht mehr da ist“, sagt Julian Kühne. In diesen Momenten kommen auch die Erinnerungen an die „Unsinnigkeit dieses Verbrechens“ hoch.