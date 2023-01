Prozess wegen Vorwurf des versuchten Mords in Wendlingen

1 Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen zwei junge Männer wegen des Vorwurfs des versuchten Mords begonnen. Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei junge Männer sollen im Juni letzten Jahres zwei damals 18- und 21-Jährige in Wendlingen mit Fußtritten traktiert und mit Messerstichen verletzt haben. Dafür müssen sie sich nun vor der Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten.















Von Simone Weiß

In Handschellen und mit einem breiten Grinsen im Gesicht wurden die beiden Angeklagten in den Gerichtssaal geführt. Einer der beiden warf Kusshände und Küsschen in Richtung Zuschauerbank. Dabei müssen sich die jungen Männer wegen schweren Vorwürfen wie versuchtem Mord, gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung vor der Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten.