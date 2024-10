Prozess wegen versuchten Mordes: Ein Geständnis, aber Schweigen zu dem Brandanschlag in Reichenbach

1 Der Prozess um den Brandanschlag in Reichenbach wurde fortgesetzt. Foto: dpa

Der Prozess gegen drei junge Männer vor dem Stuttgarter Landgericht wegen versuchten Mordes wurde fortgesetzt. Inwieweit sind sie an dem Brandanschlag auf einen Barbershop in Reichenbach (Kreis Esslingen) beteiligt?











Es hätte tödlich enden können. Am 21. September 2023 fliegen in Reichenbach mehrere Molotowcocktails in einen Friseursalon. Das Geschäft steht leer. Doch im Obergeschoss des Wohn – und Geschäftshauses schlafen in den frühen Morgenstunden 15 Menschen. Für den Brandanschlag macht die Staatsanwaltschaft drei junge Männer verantwortlich. Sie müssen sich seit diesem September vor dem Landgericht Stuttgart unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Laut Staatsanwalt sollen die Angeklagten billigend in Kauf genommen haben, dass bei dem Anschlag Bewohner hätten getötet oder verletzt werden können. Zwei Angeklagten wird zudem vorgeworfen, illegal eine Maschinenpistole bei sich gehabt zu haben, dem Dritten wird zudem Drogenhandel zur Last gelegt.