Prozess wegen Schießerei in Esslingen-Mettingen

1 Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen läuft seit Mitte März der Prozess gegen vier junge Männer vor dem Landgericht Stuttgart. Sie sollen an der Schießerei in Esslingen-Mettingen beteiligt gewesen sein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im Prozess wegen der Schießerei in Esslingen-Mettingen Anfang September letzten Jahres hat die Staatsanwältin ihr Plädoyer vorgetragen. Alle vier jungen Männer seien des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags schuldig und müssten ins Gefängnis.











Link kopiert

Im Prozess wegen der Schießerei in Esslingen-Mettingen hat die Staatsanwältin langjährige Haftstrafen für die vier Angeklagten gefordert. In ihrem fast einstündigen Plädoyer sagte die Juristin, die jungen Männer seien des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags schuldig. Es sei ein Wunder, dass an jenem 5. September 2022 niemand verletzt worden ist.