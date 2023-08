1 Ein 45-Jähriger musste sich wegen eines Messerangriffs im März in Esslingen verantworten. Wegen Schuldunfähigkeit muss er laut Landgericht Stuttgart in einer Psychiatrie bleiben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Mann, der im März eine Frau in Esslingen mit einem Messer angegriffen und verletzt hat, war zum Zeitpunkt der Tat nach Ansicht des Landgerichts Stuttgart schuldunfähig. Die Tat sei auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen.















Der 45-Jährige, der am 15. März eine Frau in Esslingen mit einem Küchenmesser verletzt hat, bleibt in einer Psychiatrie. Er habe die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit aufgrund einer paranoiden Schizophrenie begangen, befand die 19. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart. Der Angeklagte nahm das Urteil an.