1 Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess wegen einer Messerattacke im März in der Unteren Beutau in Esslingen begonnen. Foto: IMAGO/Dirk Sattler/IMAGO/Dirk Sattler

Ein gebürtiger Esslinger muss sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen des Vorwurfs des Angriffs gegen eine Frau im März verantworten. Der 45-Jährige legte ein Geständnis ab. Das Gericht hat aber Zweifel an seiner Schuldfähigkeit.















Er wirkt wie der harmlose Nachbar von nebenan. Doch der 45-jährige Angeklagte hat zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Stuttgart gestanden, am 15. März eine 67-jährige Frau in der Unteren Beutau in Esslingen mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord. Das Gericht räumte aber bereits am ersten Prozesstag ein, dass an der Schuldfähigkeit des Angeklagten, der sich seit der Tat in einer psychiatrischen Einrichtung befindet, gezweifelt werde.