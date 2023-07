1 Vor dem Landgericht Stuttgart läuft der Prozess gegen vier junge Männer im Zusammenhang mit der Schießerei in Esslingen-Mettingen. Foto: imago//Tobias Steinmaurer

Ein Motorradhelm, eine Getränkedose, Kurz- und Langwaffen: Im Zuge der Ermittlungen wegen der Schießerei in Esslingen-Mettingen wurden verschiedene Beweismittel sicher gestellt. Im Prozess vor dem Landgericht Stuttgart gab eine Sachverständige ihre Bewertung ab.















Sie schweigen hartnäckig. Weder zu ihrer Person noch zur Sache wollen die vier Angeklagten vor dem Landgericht Stuttgart bisher Angaben machen. Sie sollen als Mitglieder einer Bande im September vergangenen Jahres an einem Schusswechsel in Esslingen-Mettingen beteiligt gewesen sein. Der Tatvorwurf lautet auf gemeinschaftlich versuchten Totschlag. Der Angriff soll dem Mitglied einer verfeindeten Bande gegolten haben. Doch auch in ein Wohnhaus in der Obertürkheimer Straße in Mettingen schlugen Projektile ein. Verletzt wurde niemand. Alle vier jungen Männer befinden sich in Haft.