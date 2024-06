Prozess um versuchten Mord erneut vor Gericht: Wollte der Angeklagte seine Bekannte in Nürtingen töten und zerstückeln?

1 Vor dem Landgericht Stuttgart (Foto) ist ein 25-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 25-Jähriger unter anderem wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung verantworten. Er soll in Nürtingen die ehemalige Freundin seiner Frau angegriffen haben. Es ist der zweite Anlauf in diesem Verfahren.











Link kopiert

Offener Blick, immer wieder ein Lächeln im Gesicht, Brille und modisches Hemd – das Auftreten des Angeklagten wirkt sympathisch und ist mit den Taten, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, kaum in Einklang zu bringen. Laut Anklage soll der heute 25-Jährige am 15. August 2023 die ehemalige Freundin seiner Ehefrau in ihrer Nürtinger Wohnung gefesselt, sie vergewaltigt und mit einem Messer fast getötet haben. Dabei soll er äußerst brutal vorgegangen sein. Der Fall hatte viel Aufsehen erregt. Blutüberströmt und halb nackt wurde das Opfer nachts in einer Wohngegend im Lerchenberg gefunden.