Prozess um Schüsse in Plochingen: Drohungen über die Gefängnismauern

Prozess um Schüsse in Plochingen

Die Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Nähe des Plochinger Bahnhofs geben Rätsel auf. Zwei 23-Jährige müssen sich wegen des Vorwurfs der Beteiligung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Nun äußerte sich einer der beiden in einem Brief zum Tathergang.











Eine Überraschung brachte der zweite Verhandlungstag im Prozess wegen der Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Nähe des Plochinger Bahnhofs im April 2022. Eigentlich wollten die beiden in Haft befindlichen Angeklagten keine Angaben zur Person oder zur Sache machen. Doch dann wurde im Gerichtsgebäude bei der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim der Brief eines der beiden 23-Jährigen zum Tathergang verlesen.