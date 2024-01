Prozess um Schüsse auf Shisha-Bar in Plochingen: Fluchtauto glich einem Wohnzimmer

Prozess um Schüsse auf Shisha-Bar in Plochingen

Im Prozess wegen der Schüsse auf eine Shisha-Bar in Plochingen tun sich die Ermittler schwer mit der Spurenlage. Viele Deutungen wären möglich. Im Fluchtauto konnten aber wohl Spuren beider Angeklagter gefunden werden.











Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Nach einer Leibesvisitation müssen beide Schuhe zur Kontrolle ausgezogen werden. Taschen, Mäntel, Jacken, sogar Gürtel und Handys sind an der Eingangspforte abzugeben. Nur der Fettstift für zu trockene Lippen darf nach einer Durchleuchtung mit in den Saal genommen werden. Im Gerichtsgebäude vor der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim läuft seit Dezember der Prozess um die Schussabgabe auf eine Shisha-Bar in der Nähe des Plochinger Bahnhofs.