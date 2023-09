1 Vor dem Landgericht Stuttgart läuft der Prozess wegen der Schießerei in Esslingen-Mettingen. Foto: Simone Weiß

Im Prozess um die Schießerei in Mettingen skizziert eine Gutachterin die Lebensumstände der angeblich Beteiligten. Es wird deutlich, dass die jungen Männer Probleme im Elternhaus, in der Schule und bei ihrer Ausbildung hatten.











Experimente mit Drogen, fehlende Motivation in der Schule, Konflikte mit den Eltern: Diese biografischen Hintergründe von zwei der vier Angeklagten wurden am Montag im Prozess um die Schießerei in Esslingen-Mettingen vom September des vergangenen Jahres ausgebreitet. Seit Mitte März läuft die Verhandlung vor der dritten Strafkammer am Landgericht Stuttgart.