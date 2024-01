Prozess um Handgranatenanschlag in Altbach: Mitten in einer rabiaten Meute: was der erste Polizist am Tatort erlebt hat

Mitten in einer rabiaten Meute: was der erste Polizist am Tatort erlebt hat

1 Polizisten im Altbacher Friedhof: Nach dem Anschlag am 9. Juni 2023 wird nach Spuren gesucht. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Nach und nach wird deutlich, wie die Polizei den Handgranatenanschlag von Altbach erlebt hat. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter geben Beamte überraschende Einblicke.











Es sind nur ein paar Minuten, vielleicht sogar nur einige Sekunden, da ist ein 55-jähriger Polizeioberkommissar der einsamste Mensch von ganz Altbach. Er steht am 9. Juni 2023 auf einer Straße am Rande des Friedhofs, auf dem kurz zuvor eine Handgranate explodiert ist, und vor ihm liegt ein Mann auf dem Pflaster. Schwere Gesichtsverletzungen, Blutaustritt. Wer ihn so zugerichtet hat, „wer auch immer“, sagt er. Der Polizist ist der erste am Tatort, allein mit dem mutmaßlichen Attentäter, der offenbar auf der Flucht zusammengeschlagen wurde. Und dann rennt eine wütende Menge herbei.