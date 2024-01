Prozess um Handgranate von Altbach: Friedhof-Anschlagsopfer dachten erst an ein Ritual

1 Kurz nach dem Anschlag am 9. Juni vernimmt die Kripo Trauergäste im Bereich des Altbacher Friedhofs. Foto: 7aktuell/ Kevin Lermer

Erstmals äußern sich Verletzte zum Handgranatenattentat vom Altbacher Friedhof. Der Stuttgarter Prozess zeigt: Viele sind offenbar Zufallsopfer im Straßenkrieg zweier Gruppierungen geworden.











Das Unheil im Rücken sieht keiner. Alle schauen auf den Sarg, der gerade aus der Aussegnungshalle geschoben wird. Gut 50 Trauergäste stehen draußen, auf einer Terrasse, an einer Brüstung dicht an dicht. Ein 20-Jähriger war bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen – und sollte an jenem 9. Juni 2023 beigesetzt werden. Eine 18-Jährige, angehende Bankkauffrau, ist auch dabei. Sie kannte den Toten nicht, wohl aber ihr damaliger Freund, „deswegen bin ich dabei gewesen“, sagt sie. Und dann kracht eine Explosion. Dramatische Sekunden, die am Montag beim vierten Verhandlungstag des Prozesses um das Handgranatenattentat vom Friedhof in Altbach eine zentrale Rolle spielen – aus Sicht derjenigen, die im Visier des Anschlags standen.