Prozess um Gewalt in der Region Stuttgart: Schüsse-Opfer sagt sich los von Zuffenhausen-Clique

1 Schauplatz Burgunderstraße in Zuffenhausen – Einsatzkräfte vor dem Lokal, vor dem die fast tödlichen Schüsse gefallen sind Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit der Schießerei 2023 im Norden Stuttgarts sitzt ein heute 34-Jähriger im Rollstuhl. Die Aussagen des mutmaßlichen Führungsmitglieds einer der beiden verfeindeten Gruppierungen werden vor Gericht mit Spannung verfolgt.











Es sind nur wenige Meter, die die Vertreter zweier gewaltbereiter Gruppierungen trennen. Aber hier und heute wird das Kriegsbeil nicht ausgegraben. Am Stuttgarter Landgericht gelten am Mittwoch hohe Sicherheitsvorkehrungen. Neben dem großen Aufgebot von Justizbeamten stehen Polizisten der Einsatzhundertschaft bereit. Nach den Schüssen auf ein mutmaßliches Führungsmitglied einer Clique am 17. März 2023 in Zuffenhausen erscheint das Opfer als Zeuge vor Gericht. Querschnittsgelähmt, im Rollstuhl. Was wird der 34-Jährige gegen die drei Angeklagten der gegnerischen Esslinger Gruppe aussagen?