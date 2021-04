1 Am 8. Februar waren zwei junge Männer von einer Gruppe angegriffen worden. Foto: SDMG/Sven Kohls

Die Beteiligten an einem brutalen Messerüberfall, der sich im vergangenen Jahr in Nürtingen ereignet hat, hüllen sich vor Gericht in Schweigen. Nun hat ein ehemaliger Ermittler ausgesagt.

Nürtingen/Stuttgart - Vor der Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts sagte am Montagmorgen ein inzwischen pensionierter Kriminalhauptkommissar aus. In dem Verfahren geht es um einen Messerangriff, der sich im Februar des vergangenen Jahres in Nürtingen ereignet haben soll. Dabei gab der ehemalige Ermittler auch Einblicke in die kriminellen Strukturen, denen der 19-jährige Angeklagte angehören soll. Andere Zeugen, die für ihre Beteiligung an der Tat bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, hüllten sich dagegen weiter in Schweigen.