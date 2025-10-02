Prozess um Banden in Stuttgart: Bandenkrieg mit Bauchschuss im Dönerimbiss

1 Fahndung nach der Bluttat: Gesperrte Filderbahnstraße beim Bahnhof Möhringen am 28. Januar 2025. Foto: Andreas Rosar

Acht Monate nach einem Attentat im Zentrum Möhringens muss sich ein 26-Jähriger im Stuttgarter Landgericht verantworten.











Die Kugel trifft den Bauch, reißt eine offene Wunde, verletzt die Leber, perforiert den Magen, verletzt nebenbei auch den rechten Unterarm. Wer weiß, wie alles sonst noch ausgegangen wäre, hätte die vollautomatische Schusswaffe in diesem Moment keine Ladehemmung gehabt. Der Schuss in einem umgebauten Dönerimbiss nahe des Bahnhofs Möhringen, der Ende Januar einen 27-Jährigen lebensgefährlich verletzte, beschäftigt von Donnerstag an die 1. Strafkammer des Landgerichts. Eine weitere blutige Episode in der seit Jahren andauernden Fehde zweier multiethnischen Gruppierungen.