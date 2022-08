Prozess um Angriff in Wernau

Obwohl er sich von seiner Partnerin getrennt hatte, konnte er keinen Schlussstrich ziehen. Als sie einen neuen Freund hatte, rastete er in Wernau aus. Ein Mann muss sich wegen der Tat jetzt vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.















Link kopiert

Vor dem Stuttgarter Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen einen 29-Jährigen begonnen, der am 5. März in Wernau mit einem Schraubenzieher auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin eingestochen haben soll. Dem Mann droht eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags. Mitangeklagt ist sein sechs Jahre jüngerer Bruder, der den Angegriffenen während der Attacke festgehalten haben soll.