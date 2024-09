Prozess um Angriff in Neuhausen: Gewaltexzess am Rande der Fasnet – ist Coronafrust schuld?

1 Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen versuchten Totschlags begonnen. Foto: dpa/Marijan Murat

Worum ging es bei dem Streit, in dessen Verlauf ein 37-Jähriger am Rande der Fasnet in Neuhausen im Februar zusammengeschlagen wurde? Vor dem Stuttgarter Landgericht ist jetzt ein 18-jähriger Wendlinger angeklagt. Er gibt an, durch Corona aus dem Tritt geraten zu sein.











Der groß gewachsene Angeklagte mit dem Kurzhaarschnitt schaut im Saal drei des Stuttgarter Landgerichts immer wieder erwartungsvoll in den Zuschauerraum. Er scheint einen Blick zu seinen Freunden unter den Prozessbesuchern erhaschen zu wollen. Mehrfach huscht ein Lächeln über seine Lippen, und er macht mit den Händen eine begrüßende Geste. Isoliert scheint er nicht zu sein. Auch die Frage der Richterin nach dem Bestehen eines festen Freundeskreises hat er lebhaft bejaht. Diese sozialen Kontakte und auch die Mitgliedschaft in einem Fußballverein haben den jungen Mann aber wohl nicht von Straftaten abgehalten. Wegen des Vorwurfs eines versuchten Totschlags Anfang Februar in Neuhausen ist der 18-Jährige angeklagt.