Gewalttat in Mainz Schüler verletzt Fahrlehrer mit Messer

Am Dienstag greift ein Mann in der Mainzer Innenstadt einen anderen Mann mit einem Messer an, die Polizei stoppt ihn durch Schüsse. Nun ist klar: Der Täter war Fahrschüler des Opfers und fiel zuvor mehrfach durch die Prüfung.