Prozess nach Unfallflucht in Baltmannsweiler: Angeklagter sagt, er habe an einen Wildunfall geglaubt

Angeklagter sagt, er habe an einen Wildunfall geglaubt

Prozess nach Unfallflucht in Baltmannsweiler

1 Seit Donnerstag muss sich ein 42-Jähriger nach einer mutmaßlichen Unfallflucht vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen verantworten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein 42-Jähriger soll in Baltmannsweiler einen Rollerfahrer angefahren und und schwer verletzt liegen gelassen haben. Die Anklage am Landgericht Stuttgart lautet auf versuchten Totschlag durch Unterlassen.











Viel hat er von dem Zusammenstoß nicht mitbekommen. Im Zeugenstand berichtet das Unfallopfer, wie es am 6. Juli 2022 nach seiner Spätschicht mit dem Motorroller auf der Landstraße zwischen Esslingen und Baltmannsweiler nach Hause fahren wollte. Gegen 23.20 Uhr habe er einige hundert Meter vor dem Ortseingang von Baltmannsweiler einen Schlag wahrgenommen. Dann sei er in einem Gebüsch wieder zu sich gekommen. „Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein“, beschreibt der 44-Jährige am Donnerstagvormittag vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart seinen ersten Gedanken nach der Kollision.