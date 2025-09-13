Prozess in Stuttgart: Todesschüsse in Göppinger Bar sollten Bandenchef treffen – „Unangenehme Zeit“

Wolf-Dieter Obst 13.09.2025 - 11:52 Uhr , aktualisiert am 13.09.2025 - 11:52 Uhr

1 Tatort Göppingen, 2. Oktober 2024: In einer Bar wurden drei Männer mit einer MP niedergeschossen. Foto: Marius Bulling/dpa

Eine Göppinger Führungsfigur der Schüsse-Cliquen soll für mehr als fünf Jahre hinter Gitter. Er war aber auch selbst Zielscheibe – indes starb ein Unbeteiligter.











Man nennt ihn Locke. Volles Haar, Vollbart, gepflegt. Der 25-jährige Kurde aus dem Irak gilt als Führungsmitglied der Gruppierung Zuffenhausen/Göppingen, die sich seit Jahren bewaffnete Auseinandersetzungen mit der ebenfalls multiethnischen, im Kern kurdisch geprägten Gruppe Esslingen/Ludwigsburg liefert. Wegen Drogendelikten, Waffenbesitzes und gefährlicher Körperverletzung muss er sich derzeit vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat am Freitag eine Haftstrafe von fünf Jahren und fünf Monaten gefordert. Einem Schuldner, der eine Strafzahlung von 5000 Euro verweigerte, soll er eine „Kugel in den Kopf“ angedroht haben.