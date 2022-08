Prozess in Stuttgart

1 Die Angeklagte wurde vor dem Stuttgarter Landgericht des Totschlags sowie des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gesprochen. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Vor dem Stuttgarter Landgericht ist eine 20-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil sie mit ihrem Auto einen Mann überrollt hat. An den Folgen starb das Opfer.















Eine 20-Jährige überrollt mit ihrem Auto einen Mann, der an den Folgen seiner schweren Verletzungen stirbt. Vor dem Stuttgarter Landgericht ist die junge Frau nun zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte, sprach die Jugendkammer die Frau des Totschlags sowie des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig. Der Frau wurde zudem der Führerschein entzogen. Auch wurde eine zweieinhalbjährige Sperre verhängt.

Laut Anklage war das spätere Opfer im Juni vergangenen Jahres unvermittelt am parkenden Auto der Frau aufgetaucht. Dadurch habe sich diese bedroht gefühlt. Ihrer Aufforderung, sich zu entfernen, sei der Mann jedoch nicht nachgekommen. Daraufhin habe die damals 19-Jährige das Auto gestartet und den auf die Straße gestützten Mann mit dem Wagen überrollt. An den Folgen starb er später.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Jugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten beantragt hatte. Die Verteidigung plädierte hingegen auf eine Bewährungsstrafe.