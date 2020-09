1 Am dritten Prozesstag vor dem Stuttgarter Landgericht sagte ein Zeuge aus. Foto: dpa/Oliver Berg

Das Opfer sagt im Prozess um die blutige Auseinandersetzung in Nürtingen aus. Der 19-Jährige war bei dem Streit im Februar schwer verletzt worden. Vier Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren sind wegen versuchten gemeinschaft­lichen Totschlags angeklagt.

Nürtingen/Stuttgart - Im Prozess um die blutige Bandenauseinandersetzung in Nürtingen im Februar hat vor dem Stuttgarter Landgericht am Mittwoch ein 19-Jähriger ausgesagt, der bei dem Streit schwer verletzt worden war. Vier Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren sind wegen versuchten gemeinschaft­lichen Totschlags angeklagt und müssen sich vor der 3. Großen Strafkammer (Jugendkammer) verantworten. Sie sollen in Nürtingen den 19-Jährigen angegriffen haben, der schwere Stich- und Schnittwunden erlitt und in einer Klinik notoperiert werden musste. Das zweite Opfer, ein 22-jähriger Mann, wurde leicht verletzt.