Prozess in Esslingen

1 Vor dem Amtsgericht Esslingen ist ein Pfarrer wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an Kindern angeklagt. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Esslinger Amtsgericht hat der Prozess gegen einen Seelsorger begonnen, der sich an einem Jungen vergangen haben soll. Der Angeklagte streitet die Tat vehement ab. Im Zeugenstand berichtet seine Frau, wie sie von den Vorwürfen erfuhr.















Ein Pfarrer muss sich seit dieser Woche vor dem Esslinger Amtsgericht wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Dem 1945 geborenen, evangelischen Seelsorger wird zur Last gelegt, sich in einer Kommune im Landkreis Esslingen an einem zur Tatzeit 13-jährigen Jungen vergangen zu haben. Der Angeklagte lehnte zu Prozessbeginn ein Geständnis rigoros ab.