1 Drei Wochen nach dem Einsatz im April 2022 durchsucht das SEK erneut das Anwesen mutmaßlicher Reichsbürger. Das Sonderfahrzeug wurde in Niedersachsen geliehen. Foto: StN/Franz Feyder

Im April 2022 schoss ein mutmaßlicher Reichsbürger in Boxberg-Bobstadt einen Polizisten des SEK Baden-Württemberg nieder. Ab dem 5. April muss er sich dafür vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten.















In Boxberg-Bobstadt zeigten die Thermometer um 6 Uhr an diesem Donnerstag Temperaturen um den Gefrierpunkt an. Es versprach ein sonniger Tag zu werden. Im Haselnussstrauch an der westlichen Ecke des Dorfsportplatzes nistete ein Amselpärchen. Doch bereits um 6.17 Uhr war allen in der Polizei klar, dass im dem 412 Einwohner zählenden Nest im Baden-Württemberg nichts mehr Routine war: Ein Polizist lag niedergeschossen am Boden, getroffen in beide Beine.