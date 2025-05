Prozess gegen Rapstar: Polizisten fanden Babyöl und Drogen bei Combs

1 Die Razzia 2024 in Miami Beach Foto: Rebecca Blackwell/AP

Im Prozess gegen Sean «Diddy» Combs geht es auch um die sexuellen Exzesse - bei der Durchsuchung seines Hauses wurden die Ermittler fündig.











New York - Babyöl und Drogen: Im Prozess gegen den Musiker Sean "Diddy" Combs hat ein Ermittler über die Durchsuchung des Anwesens des US-Rappers berichtet. Der Polizist sagte vor Gericht in New York über die Razzia in Miami Beach im März 2024 aus, dass jeweils mehr als zwei Dutzend Flaschen Babyöl und Gleitmittel gefunden wurden. Dazu zeigte er den Geschworenen auch Fotos, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Zudem stießen die Ermittler auf eine Luxus-Tasche mit diversen Drogen. Darin befanden sich den Angaben zufolge Pillen, weißes Pulver und eine kristallartige Substanz. Es habe sich Untersuchungen zufolge um Kokain und dem Betäubungsmittel Ketamin gehandelt. Zudem wurden Spuren der synthetischen Droge MDMA festgestellt.

Sexuelle Vorlieben im Mittelpunkt

Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft und wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Er bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess soll rund acht Wochen dauern.

Das Verfahren drehte sich in den vergangenen Tagen vor allem um von Combs mutmaßlich organisierte oder verlangte Orgien, bei denen seine Freundin Cassie Ventura mit fremden Männern Sex haben sollte. Dabei sollen der Anklage zufolge neben Babyöl auch Drogen zum Einsatz gekommen sein.