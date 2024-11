Prozess gegen Michael Ballweg in Stuttgart: „Querdenker“-Shirts sind im Saal verboten

1 Darf als Angeklagter im Outfit mit Botschaft kommen: Michael Ballweg (mit zwei seiner vier Anwälte). Foto: dpa/Marijan Murat (Archiv)

Am vierten Verhandlungstag herrscht großer Andrang im Sitzungssaal. Nicht alle dürfen so eintreten, wie sie sich am Morgen gekleidet haben – das hat mit den Spielregeln am Landgericht zu tun.











Eifrig werben Michael Ballweg und seine Sympathisanten im Netz dafür, den aktuell gegen ihn laufenden Prozess zu besuchen und begleiten. Hielt sich das Interesse an den ersten drei Tagen – abgesehen vom Auftakt – noch in einem überschaubaren Rahmen, so konnte man an Tag vier am Mittwoch schon fast froh sein, noch in den Saal gelassen zu werden. Es könnte daran gelegen haben, dass eine Ankündigung auf Telegram und im Netz Neugier geweckt hat. Der Angeklagte und „Querdenken“-Initiator Ballweg sagte, sein „Team Wahrheit“ werde Beweise für die Unschuld bringen.