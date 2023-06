1 Der Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg, Andreas Renner, muss sich vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: sexuelle Nötigung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gut zwei Wochen lang hat der Prozess gegen den Inspekteur der Polizei, Andreas Renner, Pause gehabt über die Pfingstferien. Das Landgericht hat am Montag einen kurzen Termin, auch Schiebetermin eingeplant, um der Strafprozessordnung gerecht zu werden: Zwischen zwei Verhandlungsterminen darf keine zu große Pause sein. In solchen Kurzterminen werden meist Formalien geklärt oder Schriftstücke eingeführt – wenn keine große Antragsschlacht der Anwälte ausbricht, ist wenig Bewegung zu erwarten.

Eine Verhandlung darf nicht länger als drei Wochen unterbrochen werden. Eine vierwöchige Pause ist möglich, wenn davor mindestens zehn Verhandlungstage stattgefunden haben. So regelt es Paragraf 229 der Strafprozessordnung.

Alkoholverbot im Landespolizeipräsidium

Die lange Pause ist entstanden, weil ursprünglich nur acht Verhandlungstage bis zum 23. Mai angesetzt worden waren. Doch schnell zeichnete sich ab, dass aufgrund von Anträgen, lange dauernden Vernehmungen und immer wieder notwendigen Pausen, wenn sich die Kammer für Entscheidungen zurückzog, diese acht Tage nicht ausreichen würden. Deswegen gibt es nun weitere Termine bis Mitte Juli. Dann könnte es zur Entscheidung kommen, wenn nicht noch weitere Zeugen gewünscht oder Beweisanträge gestellt werden.

In dem Verfahren geht es um die Vorwürfe einer Polizeihauptkommissarin gegen den Inspekteur der Polizei, Andreas Renner (50). Die Frau hat angezeigt, dass Renner sie bei einem Kneipenbesuch nach einem Personalgespräch sexuell genötigt haben soll. Auch wenn noch nichts entschieden ist, so hat das Verfahren schon jetzt weitreichende Folgen gehabt: Im Untersuchungsausschuss zu der Causa Renner, in dem auch die Beförderungspraxis innerhalb der Polizei eine Rolle spielt, hat der Innenminister Thomas Strobl (CDU) gesagt, Renner könne – unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens – ziemlich sicher nicht auf seinen alten Posten zurückkehren. Auch wurde im Landespolizeipräsidium ein Alkoholverbot verhängt. In der Abteilung des Innenministeriums wird fortan kein Tropfen Alkohol mehr fließen, weil durch das Verfahren bekannt wurde, dass Renner beim Mitarbeitendengespräch mit der 14 Jahre jüngeren Kollegin mehrere Flaschen Sekt geköpft haben soll.

Renners berufliche Zukunft hängt nicht nur vom Ausgang des Prozesses ab, sondern auch von einem Disziplinarverfahren. Dieses ruht, solange der Strafprozess am Landgericht läuft.