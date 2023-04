1 Der Inspekteur mit einer Anwältin aus dem Team seiner Verteidigung. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Es geht um Macht, um Sex und einen folgenreichen Kneipenbesuch: Der Prozess gegen den höchstrangigen Polizisten des Landes hat begonnen. Der wehrt sich heftig gegen die Vorwürfe.















Alle Augen richten sich auf das Paar: Der Angeklagte kommt nicht allein in den Saal. Seine Ehefrau ist eng bei ihm. Sie sollen Händchen gehalten haben, wispert man durch die Reihen im vollen Saal 1 des Stuttgarter Landgerichts. Dazu passt das Statement, das in den Schulterriemen der Handtasche seiner Gattin gewoben ist: „STAY STRONG“ steht da in Großbuchstaben, bleib stark.