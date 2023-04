„Blitzermarathon“ im Südwesten Am Freitag soll noch mal verstärkt kontrolliert werden

An Schulen, Kitas, Altenheimen und Unfallschwerpunkten soll am Freitag verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Die Polizei will mit einem „Blitzermarathon“ Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Ob das wirkt, ist umstritten.