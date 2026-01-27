Prozess: Ex-Partnerin mit Eisenrohr erschlagen - 13 Jahre Gefängnis

1 Erst Gift im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Nach dem Tod seiner Ex-Lebensgefährtin wird ein 41-Jähriger zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. (Archivbild) Foto: Michael Matthey/dpa

Zuerst ein Insektizid im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Ein 41-Jähriger tötet seine Ex-Lebensgefährtin - auf brutale Weise. Das Landgericht Hildesheim hat ein Urteil gefällt.











Hildesheim - Nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen im Landkreis Peine muss der Ex-Lebensgefährte des Opfers für 13 Jahre ins Gefängnis. Verurteilt wurde er wegen Totschlags und versuchten Mordes, wie Rainer de Lippe, Vorsitzender Richter am Landgericht Hildesheim, in seiner Urteilsbegründung sagte.

"Es besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass Sie der Täter sind", betonte er. Es gebe "unglaublich viele Indizien", die in der Summe erdrückend seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Gefängnisstrafe gefordert

Der Landwirt hatte nach Überzeugung des Gerichts Ende Februar 2025 in einem Wohnhaus in Rietze bei Edemissen 23 Mal mit einem Eisenrohr auf den Kopf der Frau geschlagen und sie eine Treppe hinuntergestoßen. Die Mutter von drei Kindern, darunter zwei gemeinsame Kinder, erlitt ein Hirntrauma und Knochenbrüche, auch einen Schädelbruch, und starb an Blutverlust.

Einige Tage vor der Tat hatte er bereits versucht, die Frau zu töten. Dazu präparierte er ihre Kaffeemaschine mit dem nicht mehr zugelassenen Insektizid Parathion. Die 38-Jährige nahm jedoch einen seltsamen Geruch und eine Verfärbung wahr und trank den Kaffee nicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Gefängnisstrafe gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. Thomas Sörgel, einer der beiden Verteidiger des 41-Jährigen, kündigte an, Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen.