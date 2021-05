1 Seit dieser Woche läuft ein Antragsverfahren gegen einen 26-Jährigen, der seine Schwester am Stuttgarter Flughafen gewürgt haben soll. Foto: Julian Rettig

Nach einer Türkeireise soll ein 26-Jähriger am Stuttgarter Flughafen seine Schwester gewürgt haben. Beim Prozessauftakt vorm Landgericht berichtete er, wie es in seinen Augen dazu kam.

Leinfelden-Echterdingen/Stuttgart - Wie kommt es dazu, dass eine wilde Verfolgungsjagd in Istanbul damit endet, dass ein 26-Jähriger nach Ankunft am Stuttgarter Flughafen seine Schwester mit einem OP-Kittel würgt? Das herauszufinden ist die Aufgabe der 19. Großen Strafkammer in einem Antragsverfahren, das seit dieser Woche am Stuttgarter Landgericht läuft. Die Anklage lautet auf versuchten Mord in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung. Gleich zu Beginn der Anklageschrift wird deutlich, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt mutmaßlich nicht in der Lage war, seine Tat zu begreifen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sprach von einer möglichen drogeninduzierten Psychose.