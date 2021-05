Prozess am Stuttgarter Landgericht

1 Mit einem Messer soll ein 38-Jähriger auf Bekannte eingestochen haben. Foto: imago images/SKATA

Seit Freitag steht ein 38-jähriger Esslinger vor dem Stuttgarter Landgericht. Er soll Bekannte mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Ob es beim Vorwurf des versuchten Mordes bleibt, ist noch nicht klar.

Esslingen - Um seinen Geldforderungen Nachdruck zu verleihen, soll er immer wieder zugestochen haben. Am Freitag verlas die Staatsanwaltschaft am ersten Verhandlungstag vor dem Stuttgarter Landgericht ihre umfangreiche Anklageschrift gegen einen Mann, der in Esslingen wiederholt gegen zwei weitere Männer gewalttätig gewesen und dabei auch vor dem Einsatz eines Messers nicht zurückgeschreckt haben soll. Die Liste der ihm vorgeworfenen Taten reicht von versuchtem Mord über gefährliche Körperverletzung, Nötigung und schweren Raub bis zu Bedrohung.