1 An die herausgerissene Bank kann sich der Beschuldigte noch erinnern. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Muss ein 38-Jähriger in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden? Darum geht es im Fall des Mannes, der im Dezember in der Kirche am Feuersee wütete.















Evangelisch ist er nicht, aber gläubig, katholisch erzogen, sagt der Beschuldigte. Deswegen tue es ihm auch besonders leid, was er Anfang Dezember in der evangelischen Johanneskirche am Feuersee im Stuttgarter Westen angerichtet habe. Der Mann leugnet die Tat nicht, aber richtig erinnern kann er sich nicht mehr. Er soll laut Anklage in der Kirche gewütet, Fenster eingeschlagen und Bänke herausgerissen haben. Der Schaden wird auf mindestens 500 000 Euro beziffert. „Das kann ich mit meinen Werten nicht vereinbaren“, sagt der 38-Jährige reuig am zweiten Verhandlungstag am Stuttgarter Landgericht.