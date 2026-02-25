Bei einem Verkehrsunfall in Deizisau starb eine 90-jährige Fußgängerin. Ein 56-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten – Tatvorwurf: fahrlässige Tötung.
Im kleinen Saal Zwei des Amtsgerichts Esslingen wurde ein tragischer Fall von fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr verhandelt. Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, hatte ein heute 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Olgastraße in Deizisau eine 90-jährige Fußgängerin erfasst. Die Seniorin verstarb am folgenden Tag an ihren schweren Verletzungen.