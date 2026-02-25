Prozess am Amtsgericht Esslingen: „Viele Leben wurden zerstört“: Tödlicher Verkehrsunfall in Deizisau
1
Am 5. Dezember 2024 wurde die Polizei zu einem Unfall in Deizisau gerufen. Das Unfallopfer verstarb später in einer Klinik. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Deizisau starb eine 90-jährige Fußgängerin. Ein 56-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten – Tatvorwurf: fahrlässige Tötung.

Im kleinen Saal Zwei des Amtsgerichts Esslingen wurde ein tragischer Fall von fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr verhandelt. Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, hatte ein heute 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Olgastraße in Deizisau eine 90-jährige Fußgängerin erfasst. Die Seniorin verstarb am folgenden Tag an ihren schweren Verletzungen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.