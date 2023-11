Provokation in Esslingen: Matthias der Zögernde – Plastikhund nach OB Klopfer benannt

1 Werner Bolzhauser mit Plastikhund Matthias vor dem Alten Rathaus in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Nach Iwan dem Erschreckenden, der seit Wochen an der Esslinger Maille-Kreuzung Radfahrern hinterher kläfft, gibt es einen zweiten Plastikhund in der Stadt: Matthias der Zögernde. Was „Herrchen“ Werner Bolzhauser mit dem provozierenden Vierbeiner erreichen will.











Link kopiert

Werner Bolzhauser vom Verein Kultur am Rande hat sich einen weiteren Plastikhund angeschafft. Der Vierbeiner, fast 90 Zentimeter hoch, hat von ihm den Namen Matthias der Zögernde bekommen. Bezüge zum Rathauschef Matthias Klopfer seien voll beabsichtigt. Mit dem Hund, entworfen vom bekannten Bildhauer Ottmar Hörl aus Wertheim, hat Bolzhauser jetzt vor dem Alten Rathaus für eine nachhaltigere Verkehrsinfrastruktur demonstriert, während drinnen der Mobilitätsausschuss tagte. Bolzhauser plant weitere solcher Demonstrationen. Mit seinem etwas kleineren Plastikrottweiler Iwan, der per Knopfdruck auf dem Gehweg fahrenden Radlern an der Maille-Kreuzung hinterher kläfft, hatte der 74-Jährige in den vergangenen Wochen bereits ein überregionales Medienecho hervorgerufen.