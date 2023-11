Protesttag in Baden-Württemberg und Bayern: Apotheken in Esslingen bleiben zu

1 Ein Großteil der Apotheken im Kreis bleibt am Mittwoch geschlossen. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Seit Monaten kritisieren Apotheker unteranderem mangelnde Vergütung und massive Lieferengpässe. Weil sich noch nichts geändert hat, findet am Mittwoch erneut ein Protesttag statt, an dem die meisten Apotheken im Kreis Esslingen geschlossen bleiben.











Wer an diesem Mittwoch, 22. November, ein Medikament kaufen möchte, wird in Esslingen vor verschlossener Tür stehen. Aus Protest bleiben an diesem Tag tausende Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg geschlossen, wie der Landesapothekerverband mitteilte.

„Alle Esslinger Apotheken – bis auf die Notdienstapotheke im Neckar-Center in Weil – werden am Protesttag geschlossen bleiben“, teilte Christof Mühlschlegel, Geschäftsführer einiger Apotheken in Esslingen, mit. Apothekerinnen und Apotheker werden an diesem Tag zusammen zu einer Kundgebung in Stuttgart gehen.

„Unsere Forderungen sind nach wie vor die gleichen“, sagte Claudia Föhl, Apothekerin in der Hirsch-Apotheke, „Herr Lauterbach ignoriert uns weiter.“ Bereits im Juni protestierte eine Vielzahl an Apotheken im Kreis. Kritisiert werden mangelnde Vergütung, überbordende Bürokratie und massive Lieferengpässe. „Geändert hat sich nichts, deswegen machen wir auch dieses Mal wieder mit“, so Föhl. Auch in anderen Kommunen werden Kundinnen und Kunden vor verschlossenen Türen stehen – etwa in Ostfildern vor der Scharnhauser Park-Apotheke, in Wendlingen vor der Rathaus-Apotheke oder in Plochingen vor der Central-Apotheke am Hundertwasserbau.