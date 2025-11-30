Protestkundgebung in Hamburg: Fans setzen gemeinsam starkes Zeichen

1 Hinter der Nordtribüne des Hamburger Stadions versammlelten sich mehrere Tausend Anhänger beider Clubs, um gemeinsam zu protestieren. Foto:

Vor dem Bundesligaspiel des HSV gegen den VfB Stuttgart kam es zu einer gemeinsamen Proteskundgebung der Fans. Auch das VfB-Präsidium nahm teil. Wir zeigen das Video.











So etwas hat es in den letzten Jahren im Umfeld von einem Fußballspiel wohl eher selten gegeben. Angeführt von den großen Ultra-Gruppen des HSV und des VfB Stuttgart versammelten sich hinter der Hamburger Nordtribüne mehrere Tausend Anhänger, um an einer Protestkundgebung teilzunehmen. Auch das VfB-Präsidium mit Dietmar Allgaier, Stefan Jung und Alexander Grupp nahm teil.

Im Fokus der Kundgebung standen wie zuletzt bei der bundesweiten Protestaktion in Leipzig die geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz, die in der kommenden Woche in Bremen zusammenkommen wird. Dabei sollen unter anderem deutliche Verschärfungen der Regeln rund um Fußballspiele, KI-gesteuerte Überwachungsmaßnahmen und mehr beschlossen werden.

Gegen diese geplanten Maßnahmen regt sich in den deutschen Stadien und drumherum seit Wochen Protest. In den ersten zwölf Minuten der Spiele wird zudem geschwiegen. So wie an diesem Sonntag in Hamburg. Wir zeigen die wichtigste Rede der Kundgebung im Video.