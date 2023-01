Greta Thunberg tanzt an der Tagebaukante

Proteste in Lützerath

11 Greta Thunberg zeigte sich erneut in Lützerath. Foto: dpa/Federico Gambarini

Greta Thunberg zeigt sich am Sonntag überraschend noch einmal in Lützerath. Dabei setzt sich die Klimaaktivistin auch auf einen Wall an der Tagebaukante – und wird dann von Polizisten weggetragen.















Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (20) ist am Sonntagnachmittag noch einmal überraschend an der Kante des Braunkohletagebaus bei Lützerath aufgetaucht. Ein dpa-Reporter berichtete, sie habe an einer Spontan-Demo teilgenommen und mit anderen Klimaaktivisten gesungen und getanzt. Sie war dick eingepackt mit Mütze und Kapuzenjacke.

Ein Polizeisprecher sagte, Thunberg habe kurzzeitig auf einem Wall an der Tagebaukante gesessen. Polizisten hätten sie zu ihrer eigenen Sicherheit aufgefordert, den Wall zu verlassen. Als sie dem nicht nachgekommen sei, hätten die Beamten sie einige Schritte weiter weg getragen. Selbiges sei harmonisch verlaufen. Anschließend sei die schwedische Klimaaktivistin ihrer Wege gegangen.