Proteste bei Cellforce: „Die Porsche-Kultur wird mit Füßen getreten“
1
Die IG-Metall-Proteste vor der Zentrale von Cellforce kommen zu spät. Porsche entlässt 200 Mitarbeiter der Tochterfirma. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei Cellforce wird einem Großteil der 285 Mitarbeiter gekündigt. „Das ist unanständig“, sagt Porsche-Konzernbetriebsrat Harald Buck bei einer Kundgebung.

Die Betriebsversammlung, bei der die düstere Ahnung zur Gewissheit wird, dauert nur gut 30 Minuten. Danach tritt der Produktionsmitarbeiter Derya Özgüder (42) am Montagvormittag vor den Haupteingang von Cellforce und berichtet, was der Porsche-Vorstandsvize Michael Steiner der Belegschaft mitgeteilt hat: Porsche gibt die Pläne für eine eigene Batteriefertigung beim Tochterunternehmen Cellforce auf.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.