Proteste bei Cellforce: „Die Porsche-Kultur wird mit Füßen getreten“

Die IG-Metall-Proteste vor der Zentrale von Cellforce kommen zu spät. Porsche entlässt 200 Mitarbeiter der Tochterfirma. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei Cellforce wird einem Großteil der 285 Mitarbeiter gekündigt. „Das ist unanständig", sagt Porsche-Konzernbetriebsrat Harald Buck bei einer Kundgebung.











Die Betriebsversammlung, bei der die düstere Ahnung zur Gewissheit wird, dauert nur gut 30 Minuten. Danach tritt der Produktionsmitarbeiter Derya Özgüder (42) am Montagvormittag vor den Haupteingang von Cellforce und berichtet, was der Porsche-Vorstandsvize Michael Steiner der Belegschaft mitgeteilt hat: Porsche gibt die Pläne für eine eigene Batteriefertigung beim Tochterunternehmen Cellforce auf.