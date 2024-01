Bauernprotest in Stuttgart: Liveblog: Auf diesen Straßen rechnet die Polizei mit Problemen

1 Am Dienstag werden zahlreiche Bauern in Stuttgart erwartet. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Erneut machen sich zahlreichen Landwirte am heutigen Dienstag auf den Weg nach Stuttgart. Große Verkehrsprobleme werden erwartet. Wie sich der Tag entwickelt, lesen Sie hier.











Link kopiert

Am heutigen Dienstag wollen erneut Landwirte aus dem ganzen Land in Stuttgart demonstrieren. Angekündigt sind bis zu 5000 Teilnehmer. Schätzungsweise etwa 3000 Traktoren könnten zusammenkommen – ein Verkehrschaos rund um Stuttgart und in der Innenstadt ist wohl die Folge.

Anreisen werden die Bauern in mehreren Sternfahrten. Bekannt sind bisher Routen aus den Landkreisen Calw, Esslingen, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg und Rottweil. Treffpunkt ist der Cannstatter Wasen, wo die Großdemonstration schließlich stattfinden wird. Wie sich die Lage entwickelt, wo sich der Verkehr staut und was auf dem Wasen so passiert, können Sie in unserem Newsblog verfolgen, den wir fortlaufend aktualisieren.

Veranstalter ist einmal mehr nicht der Bauernverband, sondern der Verein „Land schafft Verbindung Baden-Württemberg“. Der kündigt nicht weniger als „Stuttgarts größte Bauern- und Mittelstandsdemo aller Zeiten“ an.