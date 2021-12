Fußball-Bezirksliga Doch kein ernsthafter Krach?

Sofern nicht noch kurzfristig etwas in die Quere kommt, ist in der Stuttgarter Bezirksliga letzter Hinrundenspieltag – mit Schlüsselspielen in Musberg und Möhringen. Derweil steht beim Spitzenreiter Bernhausen ein vermeintlicher Leistungsträger als Abgang fest.