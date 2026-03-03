Protest am Schlossplatz: Demo in Stuttgart gegen US- und israelische Angriffe auf Iran

4 Am Dienstagabend fand auf dem Schlossplatz in Stuttgart eine Demo gegen den Irankrieg statt. Foto: Andreas Rosar Fotografie Stuttgart

Rund hundert Menschen haben am Dienstagabend in Stuttgart demonstriert. Anlass sind die jüngsten Militärschläge gegen den Iran. Nach der Demo kommt es zu einer Schlägerei.











Am Dienstagabend hat auf dem Schlossplatz in Stuttgart eine Demonstration gegen den Angriff auf den Iran stattgefunden. Rund hundert Teilnehmer waren zu der Demo gekommen, die von 18 bis 20 Uhr dauerte.

Die Teilnehmenden erklärten, sie stünden an der Seite des iranischen Volkes. Sie verurteilten das „unterdrückerische Regime” in Teheran. Zugleich verurteilten sie die völkerrechtswidrigen Angriffe Israels und der USA auf den Iran. Zu der Demonstration hatten unter anderem die Gruppen „Feminists for Jina” und das Offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung (OTKM) Stuttgart aufgerufen.

Mehrere Verletzte bei Schlägerei nach Kundgebung

Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Kundgebung selbst ohne Zwischenfälle. Im Nachgang kam es wohl „zu einer kleineren körperlichen Auseinandersetzung“ im Umfeld. Dabei habe es mehrere Verletzte gegeben.

Die Hintergründe sind jedoch noch unklar, zunächst müssen Videoaufzeichnungen ausgewertet werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich bei den Beteiligten um Teilnehmende anderer, zeitgleich stattfindender Veranstaltungen.