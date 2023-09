Vorstandschef Ola Källenius zur Produktoffensive Mercedes kündigt „Ein-Liter-Auto“ an

Der Stuttgarter Autobauer präsentiert bei der IAA ein seriennahes Elektroauto mit mehr als 750 Kilometer Reichweite. Konzernchef Ola Källenius erläutert, wie sich Mercedes in China behaupten will – und warum er trotz Rekordgewinnen eisern sparen will.