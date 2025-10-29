Sabine Constabels Ziel: „Es darf nicht immer mehr zerstörte Mädchen geben“

1 Gesundheitsamtsmitarbeiterin Sabine Constabel macht trotz Ruhestand weiter im Cafe „La Strada“ im Leonhardsviertel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sabine Constabel berät seit 34 Jahren Prostituierte beim Gesundheitsamt. Mit dem Verein Sisters hilft sie Frauen beim Ausstieg. Für ihr Engagement wird sie nun ausgezeichnet.











Nur nicht täuschen lassen. Mit Rotlichtromantik hat ihr Bekenntnis wenig zu tun. Und vielleicht würde man es auch nicht unbedingt der Frau zuschreiben, die unbeirrt den Finger in die Wunde legt, wenn es um das große Geschäft mit Frauen geht und die das eine Menschenrechtsverletzung nennt. 34 Jahre lang war Sabine Constabel im Bereich Prostitutionsberatung beim Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart tätig. Nie war sie auf einer anderen Stelle. „Dort“, sagt sie, „habe ich mich in die Huren verliebt“, wenn man sie fragt, wo ihr unermüdliches Engagement seinen Ursprung habe. Es ist eine Liebe, die anhält.