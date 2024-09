Propaganda im Internet: Islamist aus Bonn in Abschiebehaft

1 In Bonn ist ein Islamist in Haft genommen worden (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ministerpräsident Wüst bekundet Erleichterung: In Bonn sitzt ein salafistischer Hassprediger in Haft.











Bonn - In Bonn ist ein Islamist in Abschiebehaft genommen worden. Wie verlautete, soll der Mann in den Kosovo abgeschoben werden. Er habe unter anderem Hasspropaganda im Internet verbreitet. Nach Angaben der Polizei und Stadt Bonn war der Islamist am Dienstag in Haft genommen worden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte dazu in Düsseldorf: "Ich bin sicher, dass viele Menschen erleichtert auf die Nachricht reagiert haben, dass es dem Staatsschutz und der Ausländerbehörde Bonn gelungen ist, einen islamistischen Hassprediger in Abschiebehaft festzusetzen."

Nach den Worten von Innenminister Herbert Reul (CDU) handelt es sich um einen "bekannten salafistischen Hassprediger aus Bonn, der jetzt auch ausgewiesen wird". Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet.