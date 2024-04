Prominenter Koch engagiert sich im Esslinger Hospiz: Jörg Ilzhöfer kocht für Sterbende in Esslingen

1 Jörg Ilzhöfer im Hospiz Esslingen. Er reichert den Spargel im Blätterteig mit einer Safransoße an. Foto: Roberto Bulgrin

Auf ganz besondere Art und Weise begleitet der prominente Koch im Esslinger Hospiz Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Den „letzten Dienst“ verrichtet er mit viel Humor und Feingefühl.











Jörg Ilzhöfer kommt mit den vorbereiteten Mahlzeiten und einem sonnigen Lächeln durch die Tür. Seit zehn Jahren schon besucht er regelmäßig das Hospiz der evangelischen Kirche in Esslingen und kocht dort für die Gäste der Einrichtung. Acht Menschen haben im Hospiz die Möglichkeit, in Würde zu sterben. Einige bleiben in ihren Zimmern und werden dort die Mahlzeit zu sich nehmen, andere setzen sich mit den Mitarbeitenden an einen runden Tisch und essen gemeinsam.